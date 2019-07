Juventus e Napoli restano le due grandi protagoniste del campionato italiano, tanto in campo quanto sul mercato. Oltre all'obiettivo Icardi, conteso da entrambe le società, nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che Paratici e Giuntoli hanno messo nel mirino: Rafael Leao, attaccante classe '99 del Lille reduce da una stagione di altissimo profilo in Ligue 1.



I DETTAGLI - Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Sporting era già stato vicino alla Juventus prima di trasferirsi in Francia e ora è tornato nell'orbita dei bianconeri. La valutazione che ne fa il Lille è di 30 milioni di euro, con il Napoli che è pronto ad unirsi alla corsa pur dovendo pagare un ritardo rispetto ai rivali che già da tempo sono in contatto con gli agenti del giocatore.



DUELLO - Juventus e Napoli ancora una contro l'altra per Leao, giovane di assoluta prospettiva capace di chiudere la passata stagione con 8 gol e 2 assist in 24 presenze di Ligue 1. Numeri che certificano la bontà dell'investimento su un giocatore di appena vent'anni già capace di imporsi in un campionato di alto profilo come quello francese. E ora palla a Juve e Napoli, che avranno un'altra occasione, l'ennesima, per misurarsi l'una contro l'altra. Sul mercato prima, in campo poi...