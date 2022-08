Il georgiano ha sorpreso tutti per la velocità con cui è riuscito ad integrarsi e soprattutto per le qualità che sono emerse. Raccogliere l'eredità di Insigne era un compito tutt'altro che semplice ma le prime due uscite ufficiali lasciano un segno importante su quello che sarà il futuro del giovane ventunenne. Lui ci è già riuscito e si è presentato nel migliore dei modi, con un tiro a giro, vero marchio di fabbrica di chi lo ha preceduto in quel ruolo., dato che ha segnato tre gol su azione, mentre Insigne lo scorso anno si fermò a due.L'esordio a Verona era già stato positivo: gol del pareggio di testa e assist illuminante per la rete di Zielinski. Ieri, davanti ai suoi nuovi tifosi, nella sua nuova casa per la prima volta,Ha risolto la gara momentaneamente bloccata, con una giocata di assoluto livello che ha fatto letteralmente esplodere il pubblico di Fuorigrotta. L'1-0 è stato una vera e propria perla, fino ad arrivare alla doppietta, quando ha fatto sedere Antov con una delle sue sterzate e chiudendo poi con il mancino ad incrociare in buca d'angolo.- I tifosi del Napoli sono già in delirio, sanno che ai piedi del Vesuvio è arrivato un talento puro.. Ma nel frattempo Kvaratskhelia unisce tutti: le giocate e i gol del calciatore che infiamma la piazza ci sono tutte.Da lì ogni volta che la palla arrivava tra i piedi del georgiano c'era sempre la curiosità e la sensazione che qualcosa di importante potesse accadere.- C'è anche chi cerca di far stare tranquillo Kvaratskhelia. Come"Ha ancora troppa pressione addosso, appena se ne libererà vi farò vedere che giocatore è. Oggi qualche volta di più l'ha tenuta e messo in discussione il suo uno contro uno che è fulmineo". Nonostante questa volontà di frenare e non esporre troppo il georgiano, Spalletti sa di avere una risorsa importantissima a disposizione. Napoli se lo gode e adesso sarà inevitabile andare superare step sempre superiori. Il prossimo impegno sarà quello di Firenze, dove l'asticella si alzerà, l'avversario sarà più forte e Kvara troverà il primo vero grande test.