Sembra essersi spezzata quella magia che avvolgeva gli azzurri negli ultimi anni (al di là della stagione dello scudetto), in cui nei minuti finali si riusciva anche a gettare il cuore oltre l'ostacolo per risolvere la gara di qualità, di carattere ed esultando tutti insieme. Oggi il Napoli non dà l'impressione di poter travolgere l'avversario e ci si aggrappa alla speranza in diverse situazioni. Come accaduto nella serata di ieri, quando incredibilmente non è arrivata la vittoria contro l'Union Berlino. C'erano tutti i presupposti, a partire dalla differenza di valori, passando per il vantaggio siglato da Politano, fino alle dodici sconfitte di fila dei tedeschi. Fino a ieri, perché è stato- Non può essere altrimenti, piovono critiche nei confronti dell'allenatore francese. Delude il gioco, i risultati sono eccessivamente altalenanti e continuano a convincere poco i suoi cambi. Ultimo dei quali l'uscita dal campo nei minuti finali di Politano, nettamente il migliore in campo per il Napoli nella serata di ieri. All 87' è stato sostituito, per Garcia non ne aveva più, probabilmente, però, una giocata l'avrebbe potuta tirare fuori, come fatto fino a quel momento.le cose ancora non vanno nel migliore dei modi e ieri nel post partitadopo il match e poi ognuno per conto suo, Garcia a cena a Marechiaro, il presidente ha fatto rientro a casa.- Una nuova chance Garcia ce l'avrà sicuramente contro l'Empoli, si torna in campo tra appena tre giorni e. Però bisogna cambiare inevitabilmente i risultati, arrivare alla sosta risollevando alcuni dati che oggi sono deludenti. Come ciò che accade tra le mura amiche. Già, perché viene fuori un vero e proprioIl Napoli fa pochi punti a Fuorigrotta, nonostante la spinta del pubblico.. Numeri non da campioni d'Italia che vanno ritoccati immediatamente. E, convinto che