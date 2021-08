Ieri Lorenzo Insigne è tornato a Castel Volturno dove ha avuto modo di incontrare il nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Resta comunque il suo futuro da definire, dato che il contratto scadrà tra soli dieci mesi.



Pisacane, agente del giocatore, parla con Giuntoli di tutto tranne che del rinnovo di Insigne. Da quando è il procuratore del capitano del Napoli non si è mai seduto a parlare con il club del prolungamento di contratto. Ad oggi non ha modo di mettere alle strette il Napoli dato che non ha alcun'offerta per Insigne. Lo riporta oggi il Mattino.