Con l'ufficialità del ritorno del calcio italiano c'è solo da mettersi al lavoro per farsi trovare preparati in vista delle sfide impegnative che ci saranno nei prossimi mesi.



Per il Napoli il primo step da superare sarà quello della semifinale di Coppa Italia. Ci sarà infatti l'Inter al San Paolo per la gara di ritorno, prima di iniziare il grande tour de force per concludere il campionato.



Se da un lato c'è il problema Manolas che per le prime partite sarà assente, dall'altro c'è un giocatore ancor più ritrovato. Si tratta di Dries Mertens, che presto firmerà ufficialmente il nuovo contratto che lo legherà ancora al Napoli. Le buone notizie però riguardano la sua condizione sia fisica che mentale.



Secondo quanto riportato da Sky il belga è apparso in grande forma in queste prime settimane e lo ha dimostrato anche nelle ultime partitelle, tra cui quella di ieri in cui è andato a segno insieme a Politano. Oltre a segnare, Mertens ha migliorato ancor più la sua condizione fisica presentandosi al "ritiro" con 4 chili in meno. Il calcio italiano è pronto, Dries Mertens ancor di più.