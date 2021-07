Il marchio di Spalletti. Il Napoli lascia il ritiro in Val di Sole con ritrovata fiducia, grazie anche al nuovo tecnico. Che già si espone su alcune vicende di mercato, ad esempio Koulibaly. Ma si spinge oltre: “Questa squadra è perfetta per arrivare tra le prime quattro serve una rosa forte. Non mi incateno solo per Koulibaly, ma per tutti”. Ora, i riferimenti al difensore non sono casuali. Ramadani vorrebbe portarlo via, magari al Psg. E continua a tessere la sua tela. Ma si muove anche qualcosa in entrata. Per il centrocampo sono stati fatti primi, decisi, passi per Denis Zakaria.





IL PIANO - Lo svizzero è un classe 96 e gioca nel Borussia Monchengladbach. E’ duttile, ha solo 24 anni e andrebbe a sostituire Bakayoko (non solo numericamente, lo ricorda anche come stile di gioco), andato via senza rimorsi dopo le ultime, disastrose, prestazioni in campionato. Zakaria, anzi, offrirebbe un ventaglio di possibilità importante a Spalletti. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito oneroso, con diritto di riscatto che diventi automaticamente obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una formula, insomma, che permetterebbe di capire capacità di adattamento del giocatore alla Serie A e al gioco di Spalletti, prima di concludere l’investimento. Rimandando l’eventuale spesa alla prossima estate, quando potrebbero esserci più risorse economiche in caso di qualificazione alla Champions. Questa la strategia, resta da convincere il club tedesco.