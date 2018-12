Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di contratto di Piotr Zielinski e non ha alcuna intenzione di arrendersi. I contatti fra i dirigenti del club azzurro e il manager del centrocampista polacco, Bartlomiej Bolek sono continui ma resta da colmare un gap che al momento è ancora molto ampio.



La distanza non è dovuta al ritocco di ingaggio, che arriverà per riconoscere le ottime prestazioni del classe '94, ma è dovuta soprattutto alla clausola rescissoria. Il Napoli chiede che sia valida solo per l'estero e che sia di almeno 90/95 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dal giocatore che non vuole che superi i 50 milioni.