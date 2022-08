La trattativa tra Napoli e Psg per Fabian Ruiz avanza e il club partenopeo pensa già all'acquisto dell'eventuale sostituto. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, uno dei nomi monitorati è quello di Ndombele, centrocampista in uscita dal Tottenham. I partenopei lavorano per un prestito con diritto di riscatto.