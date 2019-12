Secondo la Gazzetta dello Sport, da neo-tecnico del Napoli, Gattuso: "Una sua idea su come posizionare i giocatori se l’è fatta. Nel suo probabile 4-3-3 il centrale in mezzo dovrebbe essere Allan, con due mezzali: una più offensiva, Fabian Ruiz, un’altra più abile nel contenimento, per questo salgono le quotazioni di Elmas. In attacco se hai un centravanti capace di segnare triplette in Champions lo metti titolare, a meno che ci siano questioni di condizione fisica. Ai lati probabile una punta pura, Lozano, e magari una mezzala offensiva, vedi Zielinski. Non una bocciatura per gli altri. Perché Callejon potrebbe tornare nel suo ruolo naturale a destra, col messicano che da sinistra si accentrerebbe per sfruttare il suo destro al tiro"