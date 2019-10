Secondo Il Napolista: "L’ultima volta che si è visto Hamsik al San Paolo era il 2 febbraio scorso. Napoli-Sampdoria. Uscì dal campo a un quarto d’ora dalla fine. Già sapeva che era la sua ultima partita con i colori del Napoli.Poi la partenza per la Cina, dopo dodici anni di azzurro, 520 partite, 121 reti e la fascia di capitano.



Domani sera tornerà di nuovo nello stadio di Fuorigrotta, dopo nove mesi dall’addio.



Sarà in compagnia di genitori, moglie, figli e un po’ di amici per guardare la partita del Napoli contro l’Atalanta. Il Napoli sta preparando un cerimoniale che ricorderà le sue reti, una sorpresa solo per lui.



Lo storico capitano del Napoli sarà premiato prima del fischio di inizio con una maglietta celebrativa e per lui è previsto anche un giro di campo sulla pista del San Paolo".