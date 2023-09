Sta agitando, e non poco, il mondo Napoli che si trova a fronteggiare la

rabbia di Osimshen e del suo agente Roberto Calenda per via di un video sul profilo TikTok del club azzurro dove veniva deriso l’attaccante nigeriano per il rigore sbagliato contro il Bologna e per una capigliatura paragonata a una noce di cocco. Ora Victor, davvero furioso, si attende una presa di posizione forte da parte della società.