Nella ricostruzione della notte dell’ammutinamento, sono stati individuati in Callejon, Mertens, Insigne, Allan, e Koulibaly i principali responsabili della disobbedienza. Ed è per loro che De Laurentiis è orientato a chiedere le pene più severe in attesa poi che si arriverà a giugno, al termine della stagione, per la resa dei conti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, loro cinque verranno messi sul mercato e ceduti al miglior offrente: i primi due sono a scadenza di contratto e potrebbero essere ceduti già sul prossimo mercato di gennaio.