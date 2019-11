Il Mattino spiega i possibili cambiamenti che Carlo Ancelotti ha in mente in vista del match con il Milan: Un accorgimento in vista è legato all'aggiunta di un centrocampista per rendere la formazione più equilibrata e compatta, una squadra cioè con tre centrocampisti (Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas o Allan, se il brasiliano che ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato ce la facesse in tempo utile per il match di sabato) e con il conseguente 4-3-3 in fase offensiva, soluzione sperimentata quest'anno solo nella trasferta contro il Torino (tridente leggero Lozano, Mertens, Insigne). Si va in questa direzione per ritrovare maggiore compattezza dal punto di vista tattico e per ritrovare in campo una squadra più corta come nelle migliori partite di quest'anno, una su tutte quella in casa di Champions League contro il Liverpool. E contro il Milan di Pioli, in difficoltà come gli azzurri, sabato al Meazza ci vorrà innanzitutto questa caratteristica in campo per provare a piazzare un colpo che sarebbe il modo migliore per spazzare via le polemiche e per il rilancio in campionato nella corsa per un posto alla prossima Champions.