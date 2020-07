Domani sera il Napoli scenderà in campo contro la Roma per la trentesima giornata di Serie A. La scorsa gara Gattuso ha perso Ospina per infortunio. Allan nell'allenamento di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Llorente.



I convocati: Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.