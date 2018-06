Come scrive la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha chiesto a Aurelio De Laurentiis un ulteriore sforzo per quanto riguarda il portiere. Soprattutto per Areola, assistito da Mino Raiola. Il Napoli ha stanziato un budget limite di 25 milioni per l'estremo difensore che rappresenta anche la cifra che i partenopei vogliono investire per Alex Meret portiere dell'Udinese che ora è in vantaggio sul francese.