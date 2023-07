Si parte il 19 agosto e si chiuderà il 26 maggio (per dare poi spazio agli Europei 2024) con in mezzo un solo turno infrasettimanale e la possibilità di iniziare a giocare il venerdì sera e chiudere una giornata di martedì. In campo il 23 dicembre e il 30 dicembre. Il Napoli apre col Frosinone, poi sfida la Lazio alla 3a giornata, mentre la Juventus-Napoli è in programma per la 15a.

Di seguito il calendario, in maiuscolo le trasferte:



ANDATA

1a GIORNATA: FROSINONE

2a GIORNATA: Sassuolo

3a GIORNATA: Lazio

4a GIORNATA: GENOA

5a GIORNATA: BOLOGNA

6a GIORNATA: Udinese

7a GIORNATA: LECCE

8a GIORNATA: Fiorentina

9a GIORNATA: HELLAS VERONA

10a GIORNATA: Milan

11a GIORNATA: SALERNITANA

12a GIORNATA: Empoli

13a GIORNATA: ATALANTA

14a GIORNATA: Inter

15a GIORNATA: JUVENTUS

16a GIORNATA: Cagliari

17a GIORNATA: ROMA

18a GIORNATA: Monza

19a GIORNATA: TORINO



RITORNO

20a GIORNATA: Salernitana

21a GIORNATA: SASSUOLO

22a GIORNATA: LAZIO

23a GIORNATA: Hellas Verona

24a GIORNATA: MILAN

25a GIORNATA: Genoa

26a GIORNATA: CAGLIARI

27a GIORNATA: Juventus

28a GIORNATA: Torino

29a GIORNATA: INTER

30a GIORNATA: Atalanta

31a GIORNATA: MONZA

32a GIORNATA: Frosinone

33a GIORNATA: EMPOLI

34a GIORNATA: Roma

35a GIORNATA: UDINESE

36a GIORNATA: Bologna

37a GIORNATA: FIORENTINA

38a GIORNATA: Lecce