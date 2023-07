Salutato Crstiano Giuntoli, è tempo di voltare pagina in casa Napoli. De Laurentiis ha convenuto fosse inutile trattenere il direttore sportivo controvoglia che, dopo otto anni di grandi colpi azzurri, è pronto a sposare la causa Juve. Ci sarà tanto lavoro da fare per i campioni d'Italia, che ora si ritrovano senza uno degli uomini chiave delle ultime stagioni, però un organigramma importante alle spalle. Come ad esempio i responsabili dell'area scouting, Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani.



IL NUOVO MERCATO - Per ora si prosegue con la coppia Micheli/Mantovani, l'ormai ex braccio destro di Giuntoli, Pompilio, e presumibilmente si occuperanno loro di mercato in questa finestra estiva con De Laurentiis che gestirà in prima persona l'evolversi di determinate trattative. Un nuovo ds però potrebbe essere inserito più in avanti e un nome su cui fa delle riflessioni il Napoli è quello di Frederic Massara, che ha da poco terminato il suo rapporto con il Milan. Non è un segreto che lo stesso De Laurentiis più di un anno fa iniziava ad analizzare attentamente le modalità di lavoro del Milan (tra cui ingaggi bassi e la linea verde) definendolo come un modello da seguire. Da lì ecco Massara, seguito anche dalla Juve nei mesi scorsi. Intanto oggi apre ufficialmente il mercato, ovviamente il patron azzurro è già al lavoro con il suo staff per rendere ancora più forte questo Napoli.