Napoli in campo per affrontare l'Anaune Val di Non per la prima amichevole precampionato. Le due squadre scendono in campo a Dimaro, con grande attesa riguardo quello che doveva essere il nuovo capitano del Napoli.



Dopo l'addio di Insigne e quello di Koulibaly, infatti, c'era un po' di mistero sul giocatore che avrebbe dovuto ereditare la fascia. Nella prima uscita del Napoli tocca a Di Lorenzo prendere le mansioni del capitano, nonostante Mario Rui e Zielinski in campo (gli altri due candidati). Così presumibilmente sarà lui il nuovo capitano del Napoli dalla stagione 2022/23.