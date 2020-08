. Il mercato è oramai entrato nel vivo con il club azzurro che è pronto a cambiare veramente tanto nel reparto arretrato. Una difesa che a partire dai terzini al momento garantisce poche certezze, conpronto a dire addio, mentre perci sono ancora tanti punti interrogativi. Ma a loro si aggiungono anche i difensori centrali, dove è previsto un grosso cambiamento.- Al momento le certezze sono solo due, ovvero, che sarà il giocatore principale del pacchetto difensori centrali. A lui si aggiunge anche Amir. L'ex Verona non arriva a Napoli per partire davanti a tutti nelle gerarchie, ma potrebbe presto dire la sua, soprattutto se dovesse continuare sulla scia della scorsa stagione. Oltre Manolas e Rrahmani il Napoli non ha più garanzie in quel ruolo specifico.- Su tutti tiene banco il "caso Koulibaly". Ilcontinua il corteggiamento e la trattativa con ilpotrebbe presto andare a buon fine. Ma per un'operazione così importante c'è la volontà (specialmente da parte del Napoli) di non affrettare i tempi. La cifra ancora è da definire, ma sul piatto ballano tra iche finirebbero nelle casse del. I citizens devono comunque far cassa e liberare un posto con l'eventuale cessione di Stones. Un altro giocatore che è sempre più lontano dal Napoli èPer il difensore serbo ci sono le sirene inglesi dell'Everton, ma anche quelle capitoline, con la Roma che segue con interesse il giocatore e potrebbe inserirlo in un grosso scambio che coinvolgerebbe in primis. Tra, quindi, il futuro di Maksimovic è ancora da decidere, ma si abbassano le possibilità di permanenza a Napoli, dato che lo stesso giocatore non ha accettato il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2021). A completare le cessioni tra i difensori centrali c'è Sebastiano. Il difensore ex Empoli non rientra nei piani di, che in diverse occasioni ha preferito adattare Di Lorenzo anziché puntare su di lui.- Inevitabilmente i posti vuoti andranno rimpiazzati e il Napoli è già al lavoro per regalare a Gattuso nuovi profili per la difesa. In primis c'è sempreIl difensore del Lille è in uscita e per la sfida di questa sera contro il Rennes (prima giornata di Ligue 1) probabilmente non sarà convocato. Per. Ma il club francese non attenderà ancora a lungo. Così il Napoli quanto prima dovrà chiudere l'affare, altrimenti potrà esserci la chiusura con l'che oggi diventa la prima scelta per il giocatore e sul piatto ci sono quasi 30 milioni di euro. Oltre Gabriel è nata anche l'ipotesiIl difensore dell'Arsenal avrebbe già parlato cone vorrebbe liberarsi fin da subito del contratto che lo lega per altri 10 mesi ai Gunners per poter così approdare in azzurro facendo il suo ritorno in Serie A dopo quasi dieci stagioni.