Il Covid-19 ha fermato il mondo del calcio e i suoi tifosi. Stadi vuoti e tanta nostalgia di quel calore che solo i supporters dagli spalti sapevano trasmettere. Ora è tempo di affrontare quello che negli ultimi mesi è stato oggetto di discussione, ovvero la questione abbonamenti. A tal proposito la SSC Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito:- La SSC Napoli - preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell'emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza la presenza di pubblico - iai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i., convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, tramite emissione di un voucher.- La richieste di emissione dei voucher potranno essere presentate a partire dalleesclusivamente attraverso la piattaforma web messa a disposizione da, raggiungibile al link www.rimborso.info. Ciascun utente dovrà eseguire la registrazione sulla piattaforma e inserire i dati richiesti nella sezione dedicata ai "TITOLI DIGITALI".- Le richieste di emissione dei voucher dovranno essere presentate entro il. Terminata correttamente la predetta procedura via web da parte dell’utente il sistema trasmetterà a quest’ultimo il voucher, in formato pdf, all'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione.- I voucher, di valore economico pari al lordo dei ratei dell'abbonamento relativi alle partite non godute, potranno essere utilizzati entro(biglietti e abbonamenti). I voucher sono cedibili a terzi e potranno essere utilizzati anche in più transazioni, fino a concorrenza del loro valore.La Società precisa che gli abbonamenti validi per la stagioneanche in caso di riapertura parziale o totale degli stadi prima del termine della corrente stagione sportiva.