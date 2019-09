Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Queste le reali condizioni degli #spogliatoi dello stadio #SanPaolo!



Foto e video della @sscnapoli risultano datate secondo l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello.



via @DaDeMartino - Il Roma pic.twitter.com/nNIjma7iRJ — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) September 12, 2019

Ilha postato questa mattina su Twitter un video in cui mostra quella che (ieri pomeriggio) erano le condizioni degli spogliatoi del San Paolo, che hanno scatenato l'ira dell'allenatore Carlo, sfogata ieri con un comunicato apparso sul sito del club partenopeo."Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da Napoli-Sampdoria, che hanno scatenato la reazione di Carlo Ancelotti contro Regione, Comune e Commissari" il testo che accompagna il video, in cui si vedono parti non terminate. Lavandini mancanti, lettini incelofanati, prese pendenti, trabatelli, cavi e altri attrezzi da lavoro sparsi per gli spogliatoi. Tra 70 ore Napoli-Samp, poi il Liverpool campione d'Europa. E il lavoro da fare è ancora tanto..- Oggi, dopo poche ore di lavoro, lo scenario è decisamente migliorato...Intantoha commentato:Aspettiamo il momento dell'esordio. Per gli altri lavori, devo dire la verità, ci hanno fatto tutti i complimenti per quello che abbiamo fatto e tutto il resto. Quello era un accordo, se non ricordo male tra l'Agenzia regionale per le universiadi, Gianluca Basile, la Regione Campania e il Napoli. Però Gianluca Basile ha detto che per sabato lo spogliatoio sarà in condizioni più che accettabili se non ottime, quindi diamo per buone le dichiarazioni di Basile. Probabilmente è stato un caso un po' amplificato, altrimenti per il resto andate a chiedere a Basile e agli altri. Il Comune quello che doveva fare lo ha fatto".