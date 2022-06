Il Napoli ha già messo a segno i primi due acquisti in vista della nuova stagione. Si tratta di Mathias Olivera, terzino sinistro proveniente dal Getafe, e Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano classe 2001.



L'ufficialità tramite gli account social del Napoli c'è stata finora per Olivera. Per Kvaratskhelia "solo" le parole direttamente dal presidente De Laurentiis. Stando a quanto riporta Repubblica, l'acquisto di quest'ultimo sarà annunciato il primo luglio e sei giorni dopo dovrà presentarsi a Castel Volturno per le visite mediche.