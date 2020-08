Chiuso il discorso campionato, il Napoli ora dovrà vedersela contro il Barcellona. L'obiettivo è arrivare a Lisbona per giocarsi le Fina Four, ma c'è un risultato da ribaltare, dato che i catalani hanno un minimo vantaggio grazie all'1-1 conquistato all'andata.



Per riuscire a conquistare la qualificazione al turno successivo Gattuso dovrà schierare gli 11 più in forma e quelli che gli garantiscono maggior sicurezza. Difficilmente ci saranno sorprese, a partire dal portiere, con Ospina titolare. Difesa a 4 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Davanti la difesa Demme in vantaggio su Lobotka, con Fabián Ruiz e Zielinski ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà quasi sicuramente quello storico, con Mertens di punta, Callejon sull'out di destra ed Insigne che completerà il reparto. Attenzione, però, al capitano del Napoli, che verrà comunque valutato ogni istante, con Gattuso che vorrà la certezza al 100% proprio da parte del giocatore.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.