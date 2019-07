Il Genoa fa sul serio per Marko Rog. Il club rossoblù pare aver individuato nel giovane centrocampista croato per Napoli uno dei suoi obiettivi primari di mercato. Secondo quanto ha raccontato il giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Calcionapoli24, il Grifone avrebbe già presentato un'offerta ufficiale alla società di De Laurentiis e starebbe attendendo una risposta in tempi rapidi.



La proposta prevederebbe un assegno da 15 milioni di euro più bonus per l'intero cartellino del ragazzo. Una cifra in grado di far vacillare il Napoli, finora convinto di lasciar partire Rog solamente in prestito ma che adesso potrebbe cambiare idea e cederlo a titolo definitivo.