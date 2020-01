Niente Juve per Dries Mertens. L'attaccante belga non recupera dall'infortunio e salterà anche il posticipo di domenica sera al San Paolo contro i campioni d'Italia allenati da Sarri. Intanto per lui arriva una nuova offerta dal mercato estero in vista della prossima stagione. Il suo contratto col club del presidente De Laurentiis scade a giugno, quindi Mertens è libero di firmare con qualsiasi altra squadra dove trasferirsi a parametro zero il 1° luglio. Secondo il Corriere dello Sport, il Monaco gli propone un contratto biennale fino a giugno 2022 da 5 milioni di euro netti a stagione più altri 5 milioni come premio alla firma.



Intanto per questo mercato di gennaio il Napoli aspetta ancora una risposta da Matteo Politano. L'attaccante esterno dell'Inter continua a prendere tempo perché spera in un rilancio da parte della Roma, ma sulle sue tracce si è inserito anche il Siviglia del ds Monchi.