Niente Milan per Tiémoué Bakayoko. Il 26enne centrocampista francese del Chelsea interessa al Napoli, che ha offerto 2 milioni di euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'ex rossonero è pronto un contratto biennale da 2 milioni di euro netti a stagione contro i 3,5 milioni all'anno che prende ora.