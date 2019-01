Occhi in casa Empoli per il Napoli. Nel mirino del direttore sportivo Giuntoli c’è Hamed, centrocampista classe 2000. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a offrire 12 milioni per giocare. La società vorrebbe avere subito il giocatore in vista dell’eventuale cessione di uno tra Diawara e Rog.