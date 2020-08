Dopo la chiusura della Serie A, il Napoli è pronto per affrontare il Barcellona nella sfida decisiva di Champions. In vista del ritorno degli ottavi di finale ecco la lista per la fase finale comunicata dal club azzurro all'UEFA:



PORTIERI - Meret, Ospina, Karnezis.



DIFENSORI - Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.



CENTROCAMPISTI - Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.



ATTACCANTI - Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.



Fuori dalla lista Champions, quindi, Malcuit, Ghoulam e Younes. Dentro invece Fernando Llorente.