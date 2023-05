Per i club di, maggio è anche. Escono le primi indiscrezioni e ledella stagione successiva, e qualche club anticipa già alle ultime gare della stagione in corso la maglia dell'annata successiva,, che ha già fatto debuttare la nuove maglia con le striesce bianconere con effetto zebra. In queste ore, il sito footyheadlines.com, una delle piattaforme maggiormente specializzate nell'anticipazione delle nuove maglie, pubblica, conal centro del petto.