Il Napoli è alla ricerca di un portiere. Con l'addio di Reina, in casa azzurra c'è un vuoto da riempire. Come scrive Tuttosport, con l'arrivo di Ancelotti, al momento, in pole c'è Salvatore Sirigu, tra i quali c'è un rapporto di profonda stima dopo l'esperienza comune al PSG. Inoltre, il costo del cartellino del portiere del Torino è inferiore rispetto a quelli di Rui Patricio e Leno