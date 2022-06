Mancano poco più di due settimane all'inizio della nuova stagione per il Napoli. Spalletti e la sua squadra saranno in ritiro a Dimaro-Folgarida dal 9 al 19 luglio.



Come di consueto ci saranno due amichevoli presso il campo di Carciato (lo stesso dove si allenano gli azzurri). Stando a quanto rivela il quotidiano Il Roma sono state stabilite le due date e il primo avversario. Il Napoli giocherà il 14 e il 17 luglio, il primo incontro sarà contro la Bassa Anaunia. Prevista il 16 luglio la presentazione della squadra in piazza.