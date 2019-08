Fernando Llorente si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il 34enne centravanti spagnolo, svincolatosi a parametro zero dal Tottenham, è atterrato all'aeroporto di Roma. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche e la firma sul contratto biennale fino a giugno 2021.



Ecco le sue dichiarazioni ai cronisti presenti: "Sono molto felice di tornare in Italia, ma non posso aggiungere nulla perché è ancora presto per parlare. Mi ha meravigliato quello che mi hanno trasmesso tutti, ma per adesso preferisco non parlare finché tutto verrà fatto".



"Juventus-Napoli? Mi aspetto una grandissima partita, speriamo che vinca la mia squadra... L'infortunio di Chiellini? Non lo sapevo, mi dispiace tantissimo per Giorgio che è un mio grande amico. Nessuno merita un infortunio del genere".