Napoli, ecco Ngonge: a Villa Stuart per le visite mediche, i dettagli

Redazione CM

Cyril Ngonge sarà presto un giocatore del Napoli. L'attaccante belga, in arrivo in azzurro dall'Hellas Verona, è arrivato in questi istanti a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per il club di Aurelio De Laurentiis.



I DETTAGLI - In caso di successo sulla Fiorentina e raggiungimento della finale di Supercoppa Italiana, Ngonge potrebbe addirittura volare a Riyad per mettersi a disposizione di Walter Mazzarri: fra parte fissa e bonus l'Hellas incasserà una cifra vicinissima ai 20 milioni di euro.