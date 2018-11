La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla presenza di Davide Ancelotti tra tv e conferenza stampa nel post gara di Genova: "Nel suo caso, davvero l’ha mandato il papà. Sabato sera Davide Ancelotti si è presentato in sala stampa per la conferenza del dopo gara. «Anche mio padre ha bisogno di un po’ di turnover», ha detto il figlio dell’allenatore del Napoli, giustificandone l’assenza e preparandosi alle domande dei cronisti. La tensione accumulata nel corso della partita e la contrarietà subita quando l’arbitro ha fatto riprendere la gara, dopo l’interruzione per il nubifragio (sarebbe stato favorevole alla sospensione), gli avranno consigliato di tacere per evitare la polemica. Ad analizzare la vittoria e i tre punti pesanti ha mandato, così, suo figlio che è anche il suo secondo. Un ruolo che Davide ricopre dal 2016, quando è entrato per la prima volta nello staff tecnico del papà appena ingaggiato dal Bayern. E’ in Germania che il giovane erede di Carlo consegue il patentino di allenatore intermedio dopo aver lavorato nel settore giovanile del Psg (2012-13) come preparatore atletico"