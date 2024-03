“Con te non parlo perché sei Laziale”



“Tu non mi riprendere mentre parlo, scemo”



Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. E c’è gente capace ancora di difenderlo. pic.twitter.com/W9zapwuhKc — I Gigi 78 I (@Vicidominus) March 13, 2024

Sono giorni concitati in casa. L'eliminazione degli azzurri dalla, per mano del, ha posto fine al sogno europeo della squadra diche, in virtù della sconfitta in Catalogna, ha dovuto abbandonare anche la possibilità di partecipare alLa tensione a Napoli è palpabile ed era esplosa già alla vigilia quando il patron del club si era scagliato contro i colleghi di Sky, intenti ad intervistare un tesserato azzurro, Matteo, alla vigilia del match. Le immagini di De Laurentiis che trascina via l'attaccante e attacca i giornalisti e il cameraman lì presente hanno fatto il giro del mondo e sono diventate virali.A distanza di qualche ora stanno circolando in rete dei video che spiegano meglio l'accaduto. Si vede il presidente furioso che arriva a bordo campo e, urlando, trascina via Politano. "", dice a Massimo Ugolini di Sky, ". E anche tu cosa c**** ci stai a fare", dice rivolgendosi a quanti sono presenti di fianco al giornalista. "Abbiamo parlato con i vostri capi, con Federico Ferri, lui mi ha detto ti va bene Di Marzio? E io ho acconsentito.Non devi riprendere quando io parlo, scemo", chiude attaccando il cameraman.