Il futuro di Fabian Ruiz con la maglia del Napoli è in bilico. Come riporta AS infatti, il giocatore, dopo aver rifiutato il Newcastle a gennaio, sarebbe allettato dalla possibilità di andare al Barcellona, motivo per il quale ha respinto le avance inglesi. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non ha trovato l'accordo per il rinnovo.