Buone notizie in casa Napoli. Il responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha parlato della situazione legata agli infortuni di Ghoulam, Meret e Younes a Radio Kiss Kiss. Sul terzino ha detto: “Aspettiamo l'ok definitivo del Prof. Mariani per far tornare Ghoulam. Dopo questo passaggio sarà mister Ancelotti che valuterà il calciatore giorno dopo giorno. Credo che la condizione accettabile per farlo tornare a disposizione potrebbe arrivare in tempo per la sfida alla Juventus”. Su Meret e Younes ha poi aggiunto: “Speriamo di restituirli ad Ancelotti nello stesso periodo, quello di fine settembre”.