La Gazzetta dello Sport spiega in cosa si traduce, dal punto di vista economico, l'uscita dalla Champions del Napoli: "Non mollerà, il Napoli. E’ quanto sostengono allenatore e giocatori. Fuori dalla Champions, c’è già un prossimo obbiettivo da inseguire, quell’Europa League che piace poco a Aurelio De Laurentiis, ma che resta pur sempre un trofeo da poter aggiungere in bacheca. L’esclusione dalla Champions comporterà anche una perdita sul piano economico: si calcola che il passaggio agli ottavi avrebbe garantito al club oltre 10 milioni di euro, una cifra importante per un società che vuole continuare a crescere e che ha bisogno d’investimenti importanti"