Sono sei gli acquisti ufficializzati dal Napoli fino ad oggi, ai quali andranno aggiunti Ndombele e Raspadori (che ieri hanno svolto le visite mediche). È stata una campagna acquisti rivoluzionaria, i tifosi adesso sono pronti e vogliono vederli scendere in campo.



I tre colpi di mercato di questa settimana, Simeone, Ndombele e Raspadori, saranno presentati domenica al Maradona, prima del fischio d'inizio. In scena andrà Napoli-Monza per la seconda giornata di campionato. Lo riporta oggi Repubblica.