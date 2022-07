Il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti nel ritiro di Dimaro dopo l’allenamento mattutino degli azzurri: "Renderemo la nostra rosa competitiva. Mertens? Spetta a lui, la palla l’abbiamo lasciata a lui, 2 milioni e mezzo penso sia un buon salario. Ma accetterà, la città gli dà molto e potrà dargli ancora parecchio. Nella vita bisogna essere sempre positivi".







Il numero due del club azzurro ha affrontato anche altri temi caldi del mercato: "Dybala? Le vie del Signore sono infinite. Deulofeu? Ci stiamo lavorando. Koulibaly oltre ad essere un grande giocatore si è dimostrato un grande uomo. Per noi confermarlo come giocatore e dirigente è la cosa più importante al mondo. Come volevano fare con Albiol, che purtroppo ha fatto altre scelte. Un ritorno di Hamsik da dirigente? Le nostre porte sono sempre aperte, soprattutto a chi ha fatto del bene al Napoli”.