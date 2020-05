Continuano i lavori in casa Napoli per riprendere gli allenamenti. In questi giorni erano previsti i tamponi per i giocatori e così è stato.



I tamponi effettuati ieri ai tesserati azzurri sono risultati negativi. L'unico da verificare nuovamente è quello di Karnezis. Motivo? Problemi tecnici, per cui verrà elaborato domani. Lo riporta la radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli.