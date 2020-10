Dopo la bufera che si è scatenata negli ultimi giorni in casa Napoli per quanto riguarda la mancata partenza verso Torino, è da capire come evolverà la situazione in merito al 3-0 a tavolino in favore della Juventus.



Intanto questa mattina l'ASL ha effettuato i tamponi a tutti i giocatori. Sono attesi i risultati quanto prima, dopodiché scatterà l'isolamento fiduciario della squadra presso il Centro Tecnico di Castel Volturno. Sarà quindi un ritiro di circa due settimane per giocatori e staff del Napoli per le prossime due settimane a partire da questa sera.