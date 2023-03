Napoli-Eintracht Francoforte (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si (ri)parte dal 2-0 per la squadra di Spalletti, vittoriosa in Germania grazie ai gol di Osimhen e (dopo l'espulsione di Kolo Muani, oggi squalificato) Di Lorenzo.



ORDINE PUBBLICO - In città sono arrivati 400 ultras tedeschi senza biglietto e ne sono attesi altri 300, tra i quali anche dei tifosi dell'Atalanta, gemellati con l'Eintracht.



LE ULTIME - Mario Rui e Politano sono favoriti nei ballottaggi con Olivera e Lozano. Spalletti deve ancora fare a meno dell'infortunato Raspadori, dall'altra parte sono indisponibili Ebimbe e Lindstrom. A destra Knauff parte in vantaggio su Buta. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Kim e Politano.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Max; Gotze, Kamada; Borré. All. Glasner.



Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra), assistenti Beswick e Betts, Jones quarto uomo, Van Boekel (Olanda) al Var.