. Chi supera questo scoglio accede ai quarti di finale di Champions League. Importante il vantaggio conquistato dagli azzurri nel match d'andata con quello 0-2 conquistato in Germania. Ma Spalletti non ha intenzione di abbassare la guardia, anzi sottolinea che ci sarà il 50% di possibilità di passare il turno.- Spalletti ritrova qualche acciaccato dall'infermeria. Non ce la fa Raspadori, ancora out per infortunio. Differente il discorso per Meret, che troverà nuovamente il suo posto tra i pali dopo il problema al polso di tre giorni fa. Difesa a 4 che vede Di Lorenzo e Mario Rui (in vantaggio su Olivera) sulle fasce, Kim e Rrahmani al centro. Il sudcoreano ce la fa. In mezzo al campo gli insostituibili: Lobotka in cabina di regia, Anguissa e Zielinski ai suoi lati. Tridente d'attacco con Osimhen punto di riferimento, Kvaratskhelia sull'out mancino e Lozano pronto al rientro dopo lo stop con l'Atalanta. Risorse importanti a gara in corso potrebbero essere Olivera, Elmas, Simeone, Politano e Ndombele.- Peserà su tutte l'assenza di Kolo Muani, squalificato dopo il rosso dell'andata. Out anche Lindstrom, il cui forfait per infortunio non sarà eccessivamente rilevante visto il periodo di forma non straordinario. Solito 3-4-2-1 per Glasner. Trapp tra i pali, reparto arretrato che vedrà Tuta, Jakic e Ndicka (come nel match d'andata). Buta e Max gli esterni di centrocampo, mentre centralmente agiranno Rode e Sow. A supporto dell'unica punta Borré ci saranno Götze e Kamada.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.(3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Götze; Borré. All. Glasner.