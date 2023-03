Tra una settimana Napoli ed Eintracht Francoforte si sfideranno al Maradona per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Prima della sfida d'andata le due tifoserie si sono scontrate, così il Ministero dell'Interno ha vietato la trasferta ai supporters tedeschi in occasione del match in Italia.



Grandi proteste da parte dei tifosi dell'Eintracht Francoforte. Secondo la Bild questo divieto non fermerà gli ultras che arriveranno ugualmente a Napoli. Allarme tutt'altro che rientrato, anzi: scatta il pericolo scontri tra gruppi organizzati in città.