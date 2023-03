Yummy! Pizza Napoli con pineapple pic.twitter.com/kzCpgpoMyp — Benjamin Möller (@benmoell) March 7, 2023

I tifosi dell'Eintracht Francoforte non hanno preso benissimo la notizia della trasferta vietata a Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions in programma mercoledì prossimo. I tedeschi hanno lanciato una protesta social: sotto ogni tweet del Napoli, stanno commentando con immagini di pizza con ananas e foto di spaghetti spezzati.