Ilin coordinamento con il Ministero dell'Interno, ha emanatoA comunicarlo è il club tedesco attraverso un comunicato ufficiale: “E' stato formalmente emanato nel primo pomeriggio anche il decreto della Prefettura di Napoli, reso noto martedì, secondo il quale all'SSC Napoli è vietato vendere biglietti a persone residenti in Germania e ne è stato informato l'Eintracht Francoforte. Questo ha confermato che, in conseguenza del decreto, l'Eintracht Francoforte dovrà fare a meno dei propri tifosi nella gara di ritorno della UEFA Champions League a Napoli".Philippha dichiarato: "Si tratta di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club. Il fatto che le partite contro il Napoli siano state classificate come cosiddette partite ad alto rischio a causa della rivalità e delle circostanze generali, che ovviamente hanno anche rappresentato una sfida per i rispettivi agenti di sicurezza in loco, non è una scoperta nuova dall'oggi al domani, ma era chiaro dal giorno del sorteggio. L'andamento dell'andata è stato in linea con le aspettative e nel complesso è stato ben al di sotto dei timori.La posizione di partenza per il match di ritorno non è cambiata affatto a causa della gara d’andata. Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non possono garantire la sicurezza intorno a questa partita in città e allo stadio. Questo è inaccettabile e difficili da credere”.“Realisticamente, con i nostri esperti avvocati italiani, abbiamo poche speranze di poter ribaltare il decreto ingiuntivo in rito abbreviato. Lo dimostrano anche i casi comparativi della serie A. Ci stiamo preparando per un lungo e duro iter amministrativo”