Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso il terzo acquisto: "Ieri, infine, Elif Elmas ha raccolto le proprie cose al centro sportivo del Fenerbahce e salutato tutti a mezzo social: il diciannovenne centrocampista macedone non partirà in tournée con i turchi, bensì salterà su un aereo per l’Italia. L’affare è chiuso, si attendono ufficialità e visite: il club sta organizzando ogni dettaglio per portarlo a Dimaro a metà settimana".