Elijif Elmas è arrivato ieri sera a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli. Manca solo l'ufficialità del suo passaggio agli azzurri dal Fenerbahce per 15 milioni di euro. Il giocatore per ora attende in hotel l'annuncio, ma già questo pomeriggio potrebbe unirsi al resto del gruppo per l'allenamento pomeridiano.