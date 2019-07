Il Napoli non si ferma: dopo Di Lorenzo e Manolas, il club guidato dal presidente De Laurentiis è pronto a piazzare un altro colpo. Ancelotti in una recente conferenza stampa aveva candidamente richiesto un centrocampista moderno, duttile, un cosiddetto nuovo Fabian Ruiz. Eljif Elmas, è il profilo prescelto dal ds Cristiano Giuntoli, che da tempo stravede per lui.



FABIAN RUIZ 2.0 - Macedone di origine turca, 19 anni, Elmas è un centrocampista centrale con propensione offensiva, efficace anche in posizione defilata. Ottime capacità di inserimento e abile a concludere a rete, in passato è stato seguito anche da Real Madrid, Tottenham e Lazio. L’iniziale richiesta del Fenerbahce di 20 milioni di euro non ha scoraggiato Giuntoli, che ha continuato a lavorare per portare il giocatore nel minor tempo possibile a Dimaro.



I DETTAGLI - La cessione, oramai imminente, di Rog al Cagliari (per 15 milioni di euro), e l’ok del club turco ad abbassare le pretese, hanno contribuito all’accelerata decisiva. Infatti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa con il Fenerbahce per Elmas. Il macedone costerà complessivamente 15-16 milioni di euro, con ogni probabilità dilazionati in due anni. Elmas dovrebbe sbarcare in Italia, a Roma, tra venerdi e sabato: possibile effettui le visite mediche nella mattinata di sabato, per poi salire sul treno direzione Dimaro. Il weekend scorso Ancelotti ha potuto abbracciare Manolas, nel prossimo potrà accogliere il centrocampista moderno richiesto.